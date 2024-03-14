«Упрекают, что крест ношу»: звезда «Уральских пельменей» рассказала о сдаче ДНК-теста

Актриса Илана Юрьева сдала ДНК-тест на национальность после упреков из-за ношения креста. Звезда шоу «Уральские пельмени» ответила на обвинения пользователей Сети.

Знаменитость рассказала в соцсетях о том, что сдала ДНК-тест на национальность. Илана пожаловалась на негатив в свой адрес.

«Хейтеры пишут, что я — киргизка и стесняюсь этого. А еще упрекают, что крест ношу. Друзья, киргизской крови во мне нет, ДНК-тест показал», – поделилась девушка.

Юрьева призналась, что если бы результаты были другие – она бы этого не стеснялась. Артистка думала, что среди ее предков есть люди разнообразных национальностей, но их оказалось всего две.

«54% — казахи и 46% — русские. Я в шоке», – подытожила звезда.

Илана Исакжанова (девичья фамилия девушки), родилась в 1988 году в столице Киргизии. Знаменитость выросла в многодетной семье, где у нее есть две старшие сестры и брат. В 1998 году ее родители приняли решение оставить все и переехать в Санкт-Петербург. Этот шаг был непростым, но обусловлен общественно-политической обстановкой в Киргизии, которая не позволяла им оставаться.

В 2013 году Илана познакомилась с будущим мужем Дмитрием Дылдиным в московском ресторане. По ее словам, они полюбили друг друга с первого взгляда и уже тогда начали шутливо разговаривать о свадьбе. Через год они узаконили свои отношения. В 2015 году у пары родилась дочь, которую они назвали Дианой. Илана отмечает, что секрет крепкого брака в их взаимопонимании – она не принимает мужа как должное, и тот, в свою очередь, уважительно относится к ней.

Ранее мы писали о том, что певец Филипп Киркоров сделал генетический тест и рассказал о его результатах.