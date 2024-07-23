Управляющего бара в российском городе захотели оштрафовать за песни Бузовой в плейлисте

Колпинский районный суд рассмотрел дело в отношении управляющего бара из Колпино по обвинению в нарушении авторских прав. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Известно, что мужчина купил файлы фонограмм по доверенности компании «А12-Колпино». В числе треков были композиции Димы Билана «Держи» и «Молния», Ольги Бузовой «Мало половин» и «Хит парад», А-Sen «Карие» и Briliantovy ogon, Samoel «Малиновые сны» и Play DJ. При этом авторские права принадлежат компании «Арчер Мьюзик Продакшнс».

Перечисленные песни играли в баре, где обвиняемый работал управляющим до 28 октября минувшего года. Позднее флешку с музыкой изъяли сотрудники правоохранительных органов. Таким образом, мужчина нарушил авторские права, причинив материальный ущерб на 522 тысячи рублей.

Тем не менее дело было прекращено в связи с примирением сторон. Уточняется, что управляющему удалось извиниться и загладить вред.

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