Певица Лолита вернулась в Россию из Болгарии после отмены юбилейного тура

Певица Лолита Милявская вернулась в Россию из Болгарии. За границу она улетела после того, как стало известно об отмене ее юбилейного тура из-за «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой.

Исполнительница хита «На Титанике» вышла на связь с поклонниками прямо из постели и сообщила, что прилетела в Москву. Она также уточнила, что путь для нее выдался непростым, ей пришлось добираться с несколькими пересадками. Из-за этого сильно пострадал режим артистки, которого она всегда старается придерживаться.

«Ну, вот я у себя в кровати в Москве. Заняла привычное место у себя на диванчике. В три утра я прилетела, поэтому нарушила все свои расписания», - поделилась с фанатами Лолита в личном Telegram-канале.

Напомним, что Милявская должна была вернуться в Россию раньше, но ей пришлось сдать билет. Она рассказывала, что у нее пострадала собака. Питомец звезды подрался с другими псами и получил серьезные раны, из-за которых хозяйке пришлось везти его к ветеринару. По признанию певицы, она перенесла полет, чтобы убедиться, что с животным все будет в порядке.

Ранее Отар Кушанашвили предрек конец карьеры Лолиты Милявской после ее участия в «голой» вечеринке в конце декабря 2023 года.