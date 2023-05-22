Это был анекдот: вдова Кобзона заявила, что он не предсказывал смерть мужа Дианы Гурцкой

Вдова известного артиста и мэтра российской сцены Иосифа Кобзона, Нелли была шокирована, когда увидела заголовки, в которых говорилось о «предсказании» певца о гибели мужа Дианы Гурцкой. Нелли Кобзон встала на защиту супруга и объяснила случившееся.

Напомним, что не так давно стало известно о смерти мужа Дианы Гурцкой. 46-летнему Петру Кучеренко стало плохо в самолете во время возвращения в Москву. Несмотря на усилия пилотов и врачей, спасти жизнь мужчине так и не удалось. После этого в Сети появились слухи, что эту трагедию случайно предсказал Иосиф Кобзон.

Диана и Петр сыграли свадьбу 21 сентября 2005 года. Среди почетных гостей был исполнитель хита «Я люблю тебя, жизнь». Во время банкета Кобзон кричал «Горько!», молодожены встали, но Диана очень смущалась. Она даже подставила не губы, а щеку.

«Дианочка, ты уже жена, не отворачивай свои красивые губы, а мы все будем завидовать и аплодировать», – высказался Иосиф Давыдович.

Кроме того, артист после нескольких тостов с улыбкой сказал, что Диана никогда не станет брошенной женой или разведенной женщиной — только вдовой. Об этом пишет kp.ru.

После смерти мужа Дианы Гурцкой, СМИ начали пестрить заголовками: «Предсказание Кобзона сбылось через 18 лет». Нелли говорит, что это был всего лишь анекдот.

«Иосиф Давыдович вообще был анекдотчик, он обожал рассказывать анекдоты. И все об этом знали. Он этого никогда не скрывал. Но он никогда не использовал анекдоты как какие-то предсказания, которые должны сбыться», – поделилась вдова артиста.

Ранее мы писали о том, как 15-летний сын Дианы Гурцкой заявил, что «видел много злых комментариев» после смерти отца.