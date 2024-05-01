«Упер все мои гонорары»: экс-солист «На-На» Валерий Юрин заявил, что Бари Алибасов обманул его на деньги

Первый солист группы «На-На» Валерий Юрин рассказал о своей работе в коллективе. В беседе с Kp.ru певец заявил, что продюсер и основатель группы Бари Алибасов украл у него деньги и назвал точную сумму, которую он ему должен.

По словам Валерия Юрина, несмотря на высокие гонорары музыкантов, им не доставалось много денег даже на концертах в лучшие годы.

«В каждый город за нашими деньгами приезжали специальные люди, которые снимали кассу и отвозили деньги в Москву, Алибасову. А он мне все время „пел“, что моя доля хранится у него в сейфе», — поделился экс-солист «На-На».

Валерий Юрин признался, что он жил на суточные, которые ему выплачивал Бари Алибасов и надеялся, что его деньги хранятся у продюсера и «где-то копятся». Однако, как выяснилось позже, артиста обманули.

«Конвейер обдуриловки был отлажен четко. В 1993 году я Алибасову сказал, что буду уходить. Он мне ответил: „Да-да, я все деньги посчитаю“. Потом приезжаю к нему домой, говорю: „И где мои деньги?» А он окидывает жестом свою огромную квартиру и новый ремонт: „А вот они!“» — рассказал Валерий Юрин.

Более того, певец озвучил точную сумму, которую задолжал ему продюсер. Как утверждает Валерий Юрин, Бари Алибасов «украл» у него 5 миллионов долларов.

«Около 5 миллионов долларов. Это реальная цифра. За шесть лет, что мы с ним работали, Алибасов упер все мои концертные гонорары. При этом он постоянно обещал: „Я на тебя половину квартиры перепишу“», — заявил артист.

Ранее мы писали о том, что Бари Алибасов признался, что отдал все свои деньги новой супруге.