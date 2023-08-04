«Упала в туалете»: как проходили последние дни жизни жены Раймонда Паулса

На 85 году жизни умерла супруга известного композитора Раймонда Паулса. О состоянии женщины перед смертью mk.ru рассказал источник из окружения артиста.

Лана Пола скончалась в латвийской клинике. Ее смерть стала полной неожиданностью для общественности, ведь, фактически, женщина ушла из жизни всего за три дня.

«Утром второго августа она упала в туалете своего дома. Раймонд помог Лане дойти до кровати», – рассказали в окружении композитора.

Тогда пара обратилась за помощью ко врачам. У женщины обнаружили перелом. Несмотря на то, что Лана даже могла как-то ходить, медики настояли на хирургическом вмешательстве. Операция прошла успешно, однако проснуться после наркоза супруга Паулса не смогла.

Только потом выяснилось, что у Ланы были метастазы, но об этом никто и не догадывался.

«Единственное, близких настораживало, что в последние месяцы она сильно похудела и постоянно кашляла», – отметил инсайдер.

Сам Раймонд держится изо всех сил, но видно, что он тяжело переживает смерть возлюбленной. По словам композитора, в другом случае его жена могла бы попасть в ситуацию нескончаемой боли. Паулса сейчас поддерживают его дочь Анета и внучка Анна-Мария.

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