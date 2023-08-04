Перенес инфаркт на ногах: режиссер Досталь экстренно госпитализирован

Российского режиссера и бывшего гендиректора «Мосфильма» Владимира Досталя экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, мужчина перенес инфаркт на ногах. На днях ему стало плохо, он жаловался на сухой кашель и отдышку при ходьбе. В больнице звездному пациенту сделали ЭКГ.

«Врачи обнаружили нарушение сердечного ритма, фибрилляцию предсердий и рубцовые изменения на сердце», – отмечается в сообщении.

Режиссер сам не знал о том, что перенес инфаркт. Теперь ему предстоит еще несколько дней провести в больнице под присмотром медиков. Они назначили ему дополнительные обследования.

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