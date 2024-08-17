«Упала от тяжести»: Анастасия Волочкова оказалась на волосок от гибели

Балерина Анастасия Волочкова рассказала подписчикам о случае, который едва не закончился для нее трагически. В личном блоге артистка призналась, что в ее домашнем театре рухнула дорогостоящая люстра.

«В моем большом домашнем театре упала люстра, которая висела 8,5 лет. Упала она от тяжести хрусталя», — поделилась Анастасия Волочкова.

На момент случившегося в зале никого не было. Несмотря на произошедшее, балерина все же обратилась в салон и заказала новую люстру вместо прежней. По словам Анастасии Волочковой, многие посетители бутика хотели купить именно ее люстру, поэтому она постаралась скорее ее приобрести.

«Я попросила срочно привезти ее домой. <…> Многие хотят как у Волочковой. На днях ее повесят, и да будет свет в театре Волочковой», — написала знаменитость.

Артистка любит, чтобы ее окружали дорогие и роскошные вещи, поэтому сама до мелочей продумывала дизайн своего дома и внутренний интерьер.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова рассказала о напугавшем ее предсказании астролога. Балерина призналась, что она якобы должна была получить «ужаснейшую травму».