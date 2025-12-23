«Упала, очнулась, Склиф»: в семье супруги футболиста Дмитрия Тарасова случилась беда

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала, что ее сестра попала в больницу имени Склифосовского. Соответствующая запись появилась в личном блоге жены спортсмена.

По словам Анастасии, ее сестра Диана была госпитализирована в минувший понедельник, 22 декабря. Сейчас девушка находится под пристальным наблюдением врачей. Специалисты проводят обследования.

Что именно произошло с родственницей, Костенко не уточнила. Однако известно, что текущие симптому указывают на возможный серьезный диагноз.

«Понедельник — день тяжелый. Ситуация, которая произошла с сестренкой: упала, очнулась, Склиф… Держим кулачки за Ди», — написала жена футболиста.

Анастасия выросла в многодетной семье. Помимо Дианы у нее есть еще одна сестра и брат. Блогерша старается поддерживать с ними связь и как можно чаще встречаться.

