«Ежедневная рутина»: Анастасия Костенко стремительно лысеет

Модель Анастасия Костенко пожаловалась на сильное выпадение волос. Она пытается бороться с проблемой и подключила специальный уход. Подробностями Костенко поделилась в Telegram-канале.

«Мне кажется, если бы не моя сила воли, то я бы реально была лысой», - написала модель.

Жена футболиста Дмитрия Тарасова сообщила, что ее «ежедневная рутина» - это втирание сывороток, массаж кожи головы, дарсонвализация.

Усилия уже дают эффект – у Костенко появились три новых ряда волос длиной 2, 4 и 6 сантиметров. Вместе с тем она указала на мешающие факторы.

«Ложусь пока что поздно, рацион питания скудный из-за подавленного иммунитета… Работы много, мотивации тоже», - заключила модель.

Ранее муж упрекнул Костенко в том, что она долго спит. Модель пыталась доказать супругу, что он не прав, так как ей тяжело с четырьмя детьми.