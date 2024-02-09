Mash: актрису «Ёлок» Ирину Чипиженко госпитализировали с пневмонией

Актрису «Ёлок» Ирину Чипиженко госпитализировали с пневмонией, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

86-летняя актриса Ирина Чипиженко почувствовала себя плохо накануне. Она жаловалась на сильную одышку, слабость и кашель. Врачи провели обследование и выявили на КТ дыхательную недостаточность первой степени и пневмонию.

В итоге актрису решили оставить на лечение в больнице. Ее состояние осложняется наличием хронических заболеваний.

Ирина Чипиженко сыграла более 200 ролей в театре и кино. В основном она исполняла эпизодические роли бабушек. Самые известные роли Чипиженко сыграла в сериалах «Восьмидесятые», «Интерны» и «Вампиры средней полосы».

Ранее мы писали о том, что Александра Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве. Актер почувствовал себя плохо в машине, когда он возвращался домой в Раменки 5 февраля. Врачи диагностировали у него нарушение сердечного ритма.