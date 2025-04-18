Упал со сцены и перенес две операции: как живет 85-летний балетмейстер Васильев после тяжелой травмы

Балетмейстер Владимир Васильев в прошлом году упал со сцены Большого театра. Народный артист СССР, которому 18 апреля исполняется 85 лет, рассказал, что ему сделали две операции после полученной травмы.

После произошедшего хореограф целый год не мог нормально ходить, и ему пришлось сделать повторную операцию.

«Врачи сказали, что к юбилею должен восстановиться. Очень на это надеюсь», - пояснил Васильев в разговоре с ТАСС.

Васильев получил травму на вечере балета, посвященному 85-летию со дня рождения его жены – балерины, народной артистки СССР Екатерины Максимовой. Балетмейстеру нужно было выпустить детей, участвующих в первом номере, с другого крыла сцена. Было темно, Владимир Викторович шагнул и упал с высоты.

Ранее певица Татьяна Буланова рассказала, что получила травму и появилась на светском мероприятии с пластырем на руке. Артистка случайно поранила себя ножницами.