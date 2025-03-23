56-летняя Татьяна Буланова получила травму ножницами, но ей на помощь пришел сын

Певица Татьяна Буланова рассказала, что получила травму и появилась на светском мероприятии с пластырем на руке. По словам исполнительницы хита «Ясный мой свет», она случайно поранила себя ножницами.

«Я неудачно открыла посылку и попала ножницами маникюрными прямо в вену. Надеюсь, все позади», — разоткровенничалась Буланова.

Как рассказала артистка, ей на помощь сразу же пришел сын Александр, который сейчас проживает вместе с ней. При этом у молодого человека есть своя квартира в Санкт-Петербурге.

Как призналась Буланова в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ., однокомнатная квартира неудобна для сына, поэтому сейчас она занимается поиском для него жилища побольше.

Ранее Татьяна Буланова опубликовала в соцсетях редкие фото с сыном в день его 32-летия. Звезда призналась наследнику в любви и отметила, что он стал совсем взрослым. Александр не так часто появляется в соцсетях и ведет непубличный образ жизни.