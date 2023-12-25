Упал на бетонный пол: пострадавший от рук Филиппа Киркорова охранник рассказал про толчок

Мужчина, который получил травмы в результате инцидента с участием певца Филиппа Киркорова, рассказал, как все произошло. Как выяснилось, охранник не ожидал, что король отечественной эстрады может столкнуть его со сцены, передает Kp.ru.

Скандальная ситуация произошла еще в сентябре, однако огласке подверглась только сейчас, когда Киркоров и без того оказался в эпицентре другого скандала — из-за «голой» вечеринки. На концерте Ани Лорак исполнитель решил провести к певице фанатов, которые не успели подарить ей цветы. На их пути встал охранник. Мужчина заявил, что не может пока кого-то пропустить, так как это надо согласовать с начальником.

В итоге, когда состоялся звонок, все произошло. По словам секьюрити, он не ожидал, что Киркоров толкнет его в спину. Потеряв равновесие, работник службы безопасности упал на бетонный пол и получил серьезные травмы. По словам правозащитника, к которому обратился пострадавший, мужчина хочет, чтобы певца привлекли к уголовной ответственности.

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил, что Киркорову грозит колония за стычку с охранником. Такой вариант развития события возможен в том случае, если подтвердится тяжелый характер травм у пострадавшего.