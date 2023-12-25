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15:31, 25 декабря 2023
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Может оказаться за решеткой: какое наказание грозит Филиппу Киркорову за стычку с охранником

Адвокат Бенхин заявил, что Киркорову грозит колония за стычку с охранником .

Может оказаться за решеткой: какое наказание грозит Филиппу Киркорову за стычку с охранником

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров попал с скандальную ситуацию с участием охранника. На одном из своих концертов он толкнул секьюрити, в результате чего тот получил серьезные повреждения. За совершенное правонарушение, по словам адвоката Александра Бенхина, звезде грозит уголовная статья и наказание в виде тюремного заключения.

В беседе с mk.ru специалист рассказал, что ждет исполнителя, оказавшемся в центре очередного скандала. Если за участие в «голой» вечеринке Киркоров сможет отделаться штрафом, то в случае с охранником — речь идет об умышленном причинении тяжкого вреда, что наказывается куда строже.

Так, если у пострадавшего мужчины подтвердился тяжелый характер травм, то в отношении звезды возбудят уголовное дело. В этом случае Киркорову грозит до нескольких лет лишения свободы, заявил специалист.

Ранее Киркорову пришлось оправдываться перед Дмитрием Песковым за участие в вечеринке Ивлеевой. Певец заявил, что его там даже не было.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Источник:mk.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Филипп Киркоров
наказание
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