Может оказаться за решеткой: какое наказание грозит Филиппу Киркорову за стычку с охранником

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров попал с скандальную ситуацию с участием охранника. На одном из своих концертов он толкнул секьюрити, в результате чего тот получил серьезные повреждения. За совершенное правонарушение, по словам адвоката Александра Бенхина, звезде грозит уголовная статья и наказание в виде тюремного заключения.

В беседе с mk.ru специалист рассказал, что ждет исполнителя, оказавшемся в центре очередного скандала. Если за участие в «голой» вечеринке Киркоров сможет отделаться штрафом, то в случае с охранником — речь идет об умышленном причинении тяжкого вреда, что наказывается куда строже.

Так, если у пострадавшего мужчины подтвердился тяжелый характер травм, то в отношении звезды возбудят уголовное дело. В этом случае Киркорову грозит до нескольких лет лишения свободы, заявил специалист.

Ранее Киркорову пришлось оправдываться перед Дмитрием Песковым за участие в вечеринке Ивлеевой. Певец заявил, что его там даже не было.