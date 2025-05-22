«Упал на асфальт»: Никоненко вспомнил, как познакомился с Задорновым

Режиссер Никоненко рассказал, как тащил пьяного Задорнова домой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Актер и режиссер Сергей Никоненко вспомнил историю знакомства с юмористом Михаилом Задорновым. По словам Никоненко, он гулял вместе с актером Владимиром Качаном на дне рождения общего знакомого. Именно там режиссер и увидел сатирика.

«Однажды Качан предложил сходить к одному парню на день рождения, пришел с каким-то блондином, который уже был несколько выпивши. А уже когда выходили с дня рождения, этот блондин кучерявый упал на асфальт и лежит», — рассказал он.

Никоненко вспомнил, что поднял незнакомца и отвел к себе домой отсыпаться. Уже спустя некоторое время тот самый мужчина предложил Никноненко снять фильм по своей пьесе. Как оказалось позже, им был сатирик Михаил Задорнов.

Ранее мы писали о том, что Сергей Никоненко раскритиковал слова Хаматовой о возращении в Москву.