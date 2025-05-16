«Предателей у нас не любят»: Сергей Никоненко раскритиковал слова Хаматовой о возращении в Москву

Уехавшая из России в Латвию Чулпан Хаматова заявила на днях о тоске по Москве. Актер Сергей Никоненко признался, что ему противно от поведения знаменитости.

Народный артист РСФСР знал Хаматову, когда та была еще маленькой. Сергей видел ее на сцене в Центральном детском театре и Чулпан всегда казалась ему славной.

Судьба к артистке была благосклонна, считает Никоненко. Ее практически сразу взяли в «Современник», ей доверяли хорошие роли и учили известные мастера кино и театра. Звезда фильма «Завтра была война» выразил недоумение поведением знаменитости, которой так много дала Россия. Сергей считает, что Хаматова «сама себя испачкала» поведением и словами в адрес бывших соотечественников.

«Но все эти добрые воспоминания теперь неважны. Я не хочу про Хаматову говорить. Противна она мне. Предателей у нас не любят», - заявил он в разговоре с aif.ru.

Напомним, актриса призналась, что скучает по Москве и хотела бы вернуться. Такие мысли у нее возникли во время поездки в Грузию.