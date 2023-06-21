Упал и забился в судорогах: звезду «Боя с тенью» Никиту Зверева экстренно госпитализировали

Актер, известный по ролям в проектах «Бой с тенью», «Мистер нокаут» и «Грозовые ворота», Никита Зверев экстренно госпитализирован в столице. По информации Телеграм-канала Mash, его доставили в больницу после спектакля в Московском театре комедии.

Как сообщает источник, артисту стало плохо в магазине, куда он зашел сразу после постановки. Он потерял сознание, а после падения начал биться в судорогах. Остальные посетители вызвали бригаду скорой помощи, а приехавшие медики зафиксировали, что после того, как Никита очнулся, у него возникли пробелы в памяти. Он даже не смог сказать, отыграл ли спектакль или же нет.

По предварительным данным, Зверев мог просто переутомиться, и ничего серьезного его жизни не угрожает. Сам он подтвердил, что в последнее время почти не отдыхал и часто страдал из-за проблем с давлением. На данный момент актер продолжает находиться в медицинском учреждении, где за ним наблюдают специалисты.

Ранее появилась новая информация о состоянии госпитализированного еще в январе Романа Костомарова. Несмотря на то, что он уже идет на поправку, его по-прежнему не переводят из отделения реанимации, и врач «Коммунарки» назвал истинную причину этого.