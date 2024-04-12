Унизительно общалась и не выплатила гонорар: эскортница обвинила Ксению Бородину в обмане

Участница шоу телеведущей Ксении Бородиной «Открытый прием» заявила, что ей не выплатили обещанный гонорар. 21-летняя Анастасия Железнова пожаловалась, что в программе с ней унизительно общались.

Девушка сообщила, что многое вырезали, а ведущая Бородина и психолог Марк Бартон «нещадно перебивали, перекрикивали».

«То, что касается гонорара, после того, как съемки закончились, ассистент написал, уточнил, когда его переведут, когда он будет… Гонорара я так и не увидела», - поделилась она. Соответствующее видео опубликовал StarHit.

Также Железновой обещали компенсировать билет на самолет в случае опоздания на рейс. Однако этого сделано не было.

Выпуск с участием Железновой был опубликован 20 марта на YouTube. Участницу программы представили как эскортницу.

Ранее певица Ольга Орлова раскрыла секрет долгой дружбы с Бородиной. По словам исполнительницы, это связано с отсутствием ревности в их общении.