Ольга Орлова поделилась секретом крепкой дружбы с Ксенией Бородиной

Российская певица и телеведущая Ольга Орлова высказалась о дружбе с Ксенией Бородиной. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

Один из подписчиков знаменитости решил поинтересоваться, в чем кроется секрет ее столь долгой дружбы с коллегой.

«У нас нет задачи что-то кому-то доказать, мы просто наслаждаемся друг другом, нам классно вместе», — заявила артистка.

Помимо этого, Орлова уточнила, что гармония в их с Бородиной взаимоотношениях кроется в отсутствии ревности. Она добавила, что это связано с осознанным возрастом подруг.

«Ревность бывает тогда, когда есть неуверенность в себе, соревнование. Мы с Ксюшей встретились в осознанном возрасте. Плюс ко всему мы из тех людей, кто постоянно работает над собой...», - поделилась звезда.

Исполнительница также подчеркнула, что совместное путешествие всегда является проверкой отношений с человеком. По ее словам, их дружба с Бородиной справилась с этой проверкой.

Ранее Ольга Орлова назвала повод для расставания с мужчиной.