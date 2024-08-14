«Унизил и оскорбил»: бывшая теща Николая Сердюкова раскрыла правду о новом возлюбленном Бородиной

Бывшая теща Николая Сердюкова рассказала о том, что он оскорблял и унижал ее. Об этом сообщает Woman.ru.

Уже вторую неделю Ксения Бородина выкладывает радостные сторис в соцсетях о том, как она счастлива с новым возлюбленным. Однако часть пользователей считают, что молодой человек телеведущей встречается с ней только ради хайпа.

Журналисты в соцсетях обнаружили аккаунт бывшей тещи Николая Сердюкова, который сейчас встречается с Ксенией Бородиной. Мать Алины Акуловой, с которой участник шоу «Последний герой» состоял в браке, рассказала, что после развода мужчина повел себя неподобающе.

«Мой бывший зять, который унизил меня, оскорбил и много гадостей наговорил после развода. Настроил дочь против меня и внес раздор в нашу семью, прячась за спиной маленькой девочки Николь. Запомните его лицо», — написала она.

Алина Акулова пока никак не комментировала скандальный пост матери.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина намекнула на новый этап в отношениях с Николаем Сердюковым.