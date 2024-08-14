Ксения Бородина намекнула на новый этап в отношениях с Николаем Сердюковым

Телеведущая и блогер Ксения Бородина намекнула, что ее отношения с блогером Николаем Сердюковым вышли на новый уровень. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Выяснилось, что накануне новый бойфренд Бородиной побывал на мальчишнике с товарищами, с которого, по всей видимости, уехал самым первым и отправился прямиком к возлюбленной.

«Пришел и посуду моет», — в шутку прокомментировала действия избранника на кухне артистка, после чего поинтересовалась, как прошел мальчишник. «Чинно, благородно, никто себе ничего лишнего не позволял. Весь вечер говорили про любимых женщин... Было классно. Я не пил», — ответил Сердюков. «Не знаю, кто сейчас чем занимается, но я дома. Мама чтобы не ругалась», — добавил мужчина.

В начале августа Ксения Бородина опубликовала снимки со своим новым возлюбленным, но не стала раскрывать его лицо. На одном из фото мужчина целует телеведущую в шею. Поклонники предположили, что у телеведущей роман с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. Поводом для слухов стало то, что у мужчины на фото из соцсетей артистки есть такой же шрам, как и у участника проекта. 3 августа Бородина подтвердила роман.

Ранее Бородина раскрыла смешное прозвище от нового бойфренда.