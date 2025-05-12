«Униженная в этой жизни»: Олег Майами и Леша Свик устроили скандал на шоу «Сокровища императора»

Певцы Олег Майами и Леша Свик нарушили одно из главных правил шоу «Сокровища императора». Они пронесли собственные деньги. А когда их обман вскрылся, они унизили другую участницу проекта Лину Джебисашвили.

Майами и Свик соревнуются в Китае за денежный приз всего пару недель, но уже успели устроить скандал. Во время одного из испытаний их рюкзаки случайно взяли журналистка Алена Жигалова и телеведущая Дана Борисова. Так выяснилось, что в тайне от других участников певцы хранили большую сумму денег. Напомним, что в шоу звезды должны использовать только те средства, которые зарабатывают в процессе выполнения заданий.

На собрании участников Майами и Свик оправдались, что не собирались тратить эти деньги. Однако звезда «Битвы экстрасенсов» им не поверила. Лина возмутилась, что артисты не считаются с правилами. В ответ Олег оскорбил медиума и ее возлюбленного.

«Не всех обмануть, а только вас двоих. Вы две взрослые ябеды. Мне кажется, Лина, ты униженная в этой жизни», - заявил Майами.

За нарушение правил Олегу и Леше назначили штраф – им добавили 30 минут во время выполнения заданий.

Ранее Олег Майами намекнул на влюбленность в Нюшу.