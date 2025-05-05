«Он свободный, я свободная»: Нюшу заподозрили в интрижке с певцом Олегом Майами

Певец Олег Майами намекнул на чувства к артистке Нюше. Напомним, что еще совсем недавно его подозревали в романе с телеведущей Ольгой Бузовой.

Майами стал новым участником шоу «Сокровище императора, в котором за главный приз также борется исполнительница хита «Чудо». После первого же испытания артист дал понять, что неравнодушен к сопернице, и не скрыл – он пришел в проект не только ради денег, но и за новыми отношениями. Примечательно, что ведущей программы является Бузова, с которой ему несколько месяцев приписывали роман. Однако это не помешано звезде заигрывать с Нюшей.

Вопреки негодованию сестры певица ответила на знаки внимания Майами. Она заявила, что не видит в их флирте ничего плохого.

«Он свободный, я свободная. Мы немного пофлиртовали», - поделилась Нюша.

Сестра певицы негативно восприняла поведение артиста, посчитав, что он действует как ребенок. Но Майами, судя по всему, настроен решительно. Он уже даже называет Нюшу своей возлюбленной. Правда, пока только в шутку.

Ранее Олег Майами устроил дебош в клубе.