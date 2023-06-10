Униженная Арзамасова продолжает позориться в Сети

Илья Авербух однажды пережил развод с первой женой Ириной Лобачевой, отобрав сына. Рану на сердце сумела залечить Лиза Арзамасова. Однако в последнее время и их отношения постепенно скатываются вниз.

Поклонники считают, что Арзамасова на фоне рассказов Авербуха о бывшей жене пытается добиться уважения. Актриса из кожи вон лезет, дабы доказать свою самодостаточность. Она пустилась во все тяжкие и берет любую работу — съемки в кино, спектакли на сцене МХАТ им. Горького, гастроли по России.

Кроме того, в плотный график Арзамасова добавила и съемки в рекламе. Однако у поклонников это не вызвало восторга.

Оказалось, что Арзамасова рекламировала молочную продукцию. Снималась девушка прямо дома. Увидев рекламу, подписчики пристыдили актрису. Дело в том, что Лиза запиналась в тексте и не показала даже этикетку продукта. К тому же, на кадрах видно нижнее белье, которое даже не подходило под ее белое платье.

«Авербух намекнул, что пора деньги на развод откладывать?», — язвительно написал один из комментаторов.

Ранее мы писали, что Илья Авербух и Елизавета Арзамасова раскрыли семейную тайну.