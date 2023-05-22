Спасают брак: Илья Авербух и Елизавета Арзамасова раскрыли семейную тайну

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова считаются самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги счастливы в браке и воспитывают вместе сына, однако пресса продолжает им приписывать развод и многочисленные измены со стороны мужчины. Возлюбленные никак не реагируют на подобные заявления и вместо этого продолжают укреплять свое счастье. В новом интервью для Пятого канала супруги рассказали о необычной семейной традиции.

По словам пары, для них дача — место, способное объединить всех родственников. Вот почему они предложили каждому члену семьи посадить собственное дерево. Теперь на участке знаменитостей расположен «целый яблоневый сад».

«Дача собирает теперь всю семью за таким приятным ритуалом, как посадка деревьев. Такая хорошая традиция у нас. У всех яблони, это — яблоневый сад», — высказалась Елизавета.

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