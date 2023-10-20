Певец и участник «Евровидения» Лассе Бергхаген умер после операции на сердце
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Умер певец и участник «Евровидения» от Швеции Лассе Бергхаген. Это произошло после сложной операции на сердце, которую артист перенес в сентябре.
О смерти исполнителя сообщает «Российская газета» со ссылкой на SVT.
Бергхаген умер 19 октября в Стокгольме. Ему было 78 лет.
Семья музыканта рассказала, что он так и не смог оправиться после хирургического вмешательства на сердце. У артиста начались осложнения.
Дочь исполнителя рассказала, что он умер в госпитале. Некоторое время Бергхаген был в медикаментозной коме, но перед самой смертью его вывели из этого состояния.
Бергхаген выступал на «Евровидении» в 1975 году, он исполнил композицию Jennie, Jennie. Свой первый альбом артист выпустил в 1965-м. Его жена – певица Лилл-Бабс – умерла в 2018 году. Дочь пошла по стопам родителей и тоже стала певицей.
Ранее сообщалось о смерти другого участника «Евровидения» Питера Хортона. Он скончался от болезни Паркинсона.