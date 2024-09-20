«Унижение по возрастному признаку»: муж Ирины Нельсон объяснил, почему устроил скандал на светском мероприятии

Продюсер и автор почти всех хитов группы Reflex Вячеслав Тюрин прокомментировал свое скандальное поведение на открытии караоке «Русское Радио». Его возмутило, что к солистке группы его жене Ирине Нельсон не уделили должного внимания журналисты.

При этом накануне СМИ сообщили, что Тюрин устроил скандал на красной дорожке, так как его не узнали журналисты.

«То, что происходило на интервью — это позорный эйджизм. Унижение по возрастному признаку. Когда Ирина вышла на пресс-подход, некоторые телеканалы на пресс-воле демонстративно выключили камеры. Позор так относиться к артистам, которые сделали твое время», - заявил продюсер в беседе с Kp.ru.

Тюрин призвал представителе прессы уважать артистов, которые уже 25 лет держатся в музыкальных топах.

Ранее Ирина Нельсон вместе с мужем Вячеславом Тюриным посетили массовую медитацию. По словам певицы, она практикует йогу 25 лет и столько же вегетарианство.