«Иначе становитесь порознь»: какое увлечение объединяет солистку Reflex Нельсон и ее мужа

23 июня в Москве, Тюмени, Омске, Казани и Сочи прошла одновременная медитация, организованная радиостанцией Relax FM. Среди участников была певица и солистка группы Reflex Ирина Нельсон. Она пришла не одна, а вместе с мужем, композитором и продюсером Вячеславом Тюриным.

«Я изучаю, практикую йогу 25 лет, 25 лет вегетарианства. Неплохо разбираюсь в этом предмете и провожу мастер-классы. Веду два проекта, один из которых я представляю, как певица мантровой музыки. И второй проект – это ЗОЖ, здоровый образ жизни и йога», – рассказала артистка.

По словам певицы, йога для нее не просто развлечение, а стиль жизни. Она не в первый раз участвует в массовой медитации.

«Когда я обучалась в Америке и получала сертификат преподавателя Кундалини-йоги, у нас проходили 10-дневные ретриты во время летнего солнцестояния, зимнего солнцестояния, когда мы жили в палатках, спали в палатках, в мешках спальных. И 10 дней подряд медитации, практики, медитации, практики. Это незабываемое впечатление, то есть потом тело просто звенело от вибраций. Это потрясающе», – призналась Нельсон.

Супруг артистки полностью поддерживает ее.

«Стараюсь регулярно медитировать. Тем более, что с супругой, которая 25 лет занимается йогой, по-другому практически невозможно. Иначе вы просто становитесь порознь», – пояснил он.

Вячеслав признался, что работает над музыкой в стиле релакс.

«Помимо всех хитов, которые вы знаете, и «Танцы», и «Non Stop», и «Сойти с ума», и множество других, я пишу релакс-музыку. Я сделал два релакс-альбома «Гарем» для Reflex. Это лаунжевая музыка», – рассказал композитор.

По словам Тюрина, все началось именно с любви Ирины к медитациям. Она попросила его придумать какую-нибудь мелодию к ее авторскому курсу медитации, и мужчине это очень понравилось.

Во время мероприятия был зафиксирован новый рекорд России по одновременной массовой медитации – 1699 человек. Напомним, что проект Relax FM проходил в рамках 10-го Международного дня йоги в России.