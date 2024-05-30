«Она тогда сказала: «Это какая-то ошибка»: Заворотнюк до последнего не верила в страшный диагноз

Близкий друг актрисы Анастасии Заворотнюк Владимир Яременко признался, что она до последнего отказывалась верить в страшный диагноз. Она думала, что произошла какая-то ошибка, и ее проблемы со здоровьем просто связаны с усталостью.

О раке мозга у звезды «Моей прекрасной няни» стало известно в 2019 году. Ее близкие долгое время никак не комментировали это. Однако скрывать оказалось невозможно, когда в сентябре того же года Анастасия попала в реанимацию.

Как выяснилось, сама Заворотнюк, когда узнала о диагнозе, не поверила врачам. Она была настолько уверена, что все это неправда, что в этот же день после посещения медиков отправилась работать на мероприятии.

«Она тогда сказала такую фразу: «Это какая-то ошибка. Я в это не верю. Видимо, я устала, мне нужно отдохнуть» <…> Не верила и не хотела верить. Она говорила: «Наверное, нужно обратиться к другому доктору». Директору своему постоянно твердила: «Марусь, смотри, у нас такие планы. Я не буду болеть, выбрасываем плохие мысли из головы, плохую энергию. Идем дальше», - рассказал близкий друг актрисы в беседе с mk.ru.

В последний раз поклонники видели Анастасию в год, когда стало известно о болезни. После этого она не появлялась на публике, а родственники актрисы делали все, чтобы скрыть ее от общественности. За пять лет появилось только одно фото, на котором, предположительно, была запечатлена больная Заворотнюк. Однако так и не было подтверждено, что это была действительно она.

Ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк переоформила свой подмосковный коттедж на детей.