«Уникальные методики по снижению веса»: певица Бьянка похудела на 35 кг за год

«Год назад я сделала первый шаг к себе настоящей. Тогда я решилась обратиться к эндокринологу и начать путь к здоровому образу жизни», - утверждает певица.

По словам Бьянки, она похудела на 35 кг после того, как обратилась к специалистам в частной клинике, которые подобрали для нее «уникальные методики по снижению веса». Как утверждает певица, она похудела благодаря «регулярным тренировкам, плаванию и правильному питанию».

«Сейчас я снова ощущаю себя энергичной и полной сил!» - заключила певица.

Ранее в июне Бьянка отменила три своих выступления в Германии из-за непрофессионализма организаторов, не сумевших выполнить условия райдера. Певице и ее команде дали самые дешевые авиабилеты на 14 часов без откидной спинки и питания на борту. Кроме того, им предоставили гостиницу класса две «звезды».

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