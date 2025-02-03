«Уничтожила себя как личность»: Запашный резко высказался о певице-эмигрантке Пугачевой

Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал поведение певицы Аллы Пугачевой, которая в 2022 году решила эмигрировать. По мнению представителя цирковой династии, Примадонна уничтожила себя как личность.

Запашный, который является патриотом России, осудил Аллу Борисовну за то, что в трудный период она уехала из страны. Он считает, что она должна была оставаться на родине, а ее отъезд является предательством.

«Я думаю, что Алла Борисовна совершила большую ошибку. Она предала страну, которая ее любила. Она уничтожила себя как личность», - заявил Эдгард в беседе с aif.ru.

Напомним, что после начала СВО сначала уехал муж Примадонны Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ), а уже за ним последовала и сама Пугачева. Забрав детей из Москвы, она переехала в Израиль. Но вскоре и новый дом звездное семейство покинуло. Они жили то на Кипре, то в Латвии. Ходили даже слухи, что они собираются перебраться в Лондон или США, где строят жизнь дочь и внуки певицы. Но, предварительно, сейчас пока Алла Борисовна находится все же на Кипре.

Ранее Эдгард Запашный рассказал о романе с экс-участницей группы SEREBRO.