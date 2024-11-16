«Уничтожал себя»: Филипп Киркоров рассказал, как пережил расставание с Аллой Пугачевой

Филипп Киркоров рассказал, что тяжело переживал развод с Аллой Пугачевой. Об этом он признался в шоу «Привет, Андрей!».

Алла Пугачева и Филипп Киркоров прожили в браке 11 лет, в 2005 году они приняли решение развестись. Как рассказывает Киркоров, он любил певицу и даже когда понимал, что ее чувства к нему остыли, все равно страдал.

«Меня бросало-кидало в разные стороны, я был на такой серьезной грани, уничтожал себя, как летчик-камикадзе, входил в штопор, у меня начались нервные срывы», — признался он.

По словам поп-короля, в тот период его спасало творчество.

«Когда мы с Аллой разошлись, в такой непростой период моей жизни, я упал на плечо к Карине Степановне. Спросил: „Как дальше жить?“ Она говорит: „Да никак. Пой!“ И написала мне стихи», — вспомнил он.

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