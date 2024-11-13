«Хотя бы извиниться можно было?!»: Филипп Киркоров не простил Настю Ивлееву за «голую» вечеринку

Певец Филипп Киркоров до сих пор не помирился с блогешей Настей Ивлеевой, пригласившей его в прошлом году на «голую» вечеринку. Артист заявил, что даже не получил от телеведущей извинений.

Скандальное звездное мероприятие звезда «Монастыря» организовала в декабре 2023 года. Главной проблемой стал «голый» дресс-код тусовки, из-за которого всех участников стали «отменять». Досталось и Киркорову. Он лишился телевизионных эфиров и выступлений и с трудом вернулся к прежней жизни.

После скандала с Настей Филипп не связывался. Он признался, что ждал от блогерши извинений, но так и не получил их. Как считает певец, он получил наибольший удар по репутации, хотя на самом деле заглянул на вечеринку из вежливости на пять минут.

«Хотя бы извиниться можно было?! Никто так не огреб за всю эту историю, как я. Я по подиуму не ползал, в зал не ходил, вот этого человека странного с носком (рэпер Vacio — прим. ред.) в глаза не видел. Когда зашел, увидел — это Содом и Гоморра, но подумал: „Я Насте обещал“. Я поднялся в гримерку, подарил ей цветочки и ушел!» - заявил Киркоров в VK-подкасте «You Want A Scandal Now?».

Напомним, что после скандала Настя Ивлеева на несколько месяцев пропала из медиа. Она вернулась лишь весной 2024 года и рассказала, что ездила в Донбасс. Она сменила прическу, перестала снимать свое шоу. Сейчас она ездит по России и пока не говорит о возвращении в Интернет и на ТВ.

Ранее Филипп Киркоров попал в скандал из-за фонограммы на концерте.