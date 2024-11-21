Унес 2,5 млн рублей: мигранту, обокравшему квартиру актрисы Юлии Рутберг, вынесли приговор

Московский суд поставил точку в деле о краже денег из квартиры актрисы Юлии Рутберг. Обвиняемому в совершении преступления мужчине вынесли приговор, передает РИА Новости.

Злоумышленника задержали еще в 2023 году. Он пробрался в квартиру знаменитости и похитил оттуда деньги в различных валютах на сумму 2,5 млн рублей. Рутберг в это время была на гастролях.

Через некоторое время вора удалось вычислить. Стражи порядка оперативно задержали мужчину, который оказался мигрантом, благодаря камерам видеонаблюдения. Часть украденного изъяли.

В итоге суд признал гражданина иностранного государства виновным. За совершенное преступление он получил два года колонии. Кроме того, с осужденного взыскали 1,7 млн рублей в пользу актрисы.

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