Умопомрачительная сумма: названа самая дорогая российская звезда

Ирина Аллегрова оказалась самой дорогой звездой российского шоу-бизнеса в 2024 году. Корпоратив с ее участием обойдется заказчику в 16,5 млн рублей.

Ценник 72-летней народной артистки обусловлен тем, что она крайне редко участвует в корпоративах и тщательно выбирает аудиторию. По условиям, на мероприятии нельзя снимать и фотографировать исполнение «Младшего лейтенанта», «Фотографии 9/12» и других хитов. Еще одно требование — заведение должно быть закрытым, а гости могут приходить только по спискам, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

При соблюдении всех правил Аллегрова выступит на корпоративе за 16,5 млн рублей. Для сравнения, в эту сумму умещается два выступления Стаса Михайлова, пять Михаилов Шуфутинских, девять Львов Лещенко и 11 Надежд Кадышевых.

Недавно исполнительница хита «Императрица» угодила в скандал на конкурсе «Новая волна» в Сочи. Аллегрова избегала журналистов, а представители звезды дважды ударили по камере оператора при попытке снять артистку.