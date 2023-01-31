«Умолял его, на коленях стоял»: отдыхавшего в США с Познером Ярмольника лишили роли в фильме

30 января в Доме кино прошел вечер памяти режиссера Леонида Гайдая. Мероприятие собрало много звездных гостей, знавших и работающих с мэтром. Среди пришедших оказался и Леонид Ярмольник, который в последнее время предпочитал оставаться в тени, а недавно был замечен в США в компании Владимира Познера. Актер на 100-летие кинорежиссера решил выступить с признанием – на самом деле он всю жизнь считал себя обделенным человеком, так как ему не удалось войти в число любимчиков Гайдая.

Ярмольник всегда восхищался режиссером и хотел с ним сотрудничать. Вместе с другом Александром Абдуловым они приходили в павильоны Мосфильма, заглядывали в каждую дверь и просили нанять их. Несколько раз слишком наглых юных артистов даже прогоняли, но все же им удалось добиться своего и стать успешными.

Однако за свою карьеру, как бы не пытался Леонид, ему не удалось пройти жесткий отбор в фильмы Гайдая. Однажды он попал на пробы, но в итоге роль все равно досталась не ему.

«Я умолял его, я на коленях стоял. Я мечтал сыграть Хлестакова. Я был настолько нескромен, насколько нагл, и у меня были пробы. Но утвердили не меня, утвердили Сережу Мигицко», - цитирует слова актера Пятый канал.

В итоге получившийся фильм «Инкогнито из Петербурга» вышел, по мнению Ярмольника, не самым лучшим в коллекции Гайдая. И об этом он не раз упоминал в присутствии режиссера, не забывая добавить: «а вот взяли бы меня…» Но тот лишь смеялся в ответ.

На вечере памяти Леонид заявил, что у него публичная обида на кинорежиссера. Из-за того, что тот не брал его в свои проекты, он всю жизнь чувствует себя обделенным, и его актерская карьера не может быть полностью успешной, так как он не сыграл ни в одном шедевре Гайдая. Но даже несмотря на это, для Ярмольника нет лучше творца в мире кино, чем он. Об этом он объявил во всеуслышание.

Ранее стало известно, какой неожиданный гость на вечере памяти Гайдая едва не испортил все мероприятие.