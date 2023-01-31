Харатьян, Ярмольник, Долина и один упрямый осел: кто едва не испортил вечер памяти Леонида Гайдая

В Доме кино прошел вечер памяти режиссера Леонида Гайдая, который посетили многие звезды отечественной киноиндустрии. На мероприятии были замечены Дмитрий Харатьян, Юрий Чернов, Леонид Каневский, Леонид Ярмольник, Лариса Долина и другие. Также был еще один неожиданный гость, который ассоциируется у многих зрителей с фильмами Гайдая.

Живого осла привели организаторы для антуража, но все обернулось настоящей катастрофой. Животное уперто стояло на месте и отказывалось куда-либо двигаться. Пока звезды пили в зале компот, за кулисами велась ожесточенная борьба с ослом, и в итоге он победил. Было принято решение оставить упрямого непарнокопытного в покое и не выводить его на сцену.

Однако делать с ослом что-то было нужно. Сдвинуть его никак не получалось, поэтому единственным выходом из ситуации было выносить животное. Тогда, как передает издание MK.RU, несколько человек организовали спуск из оградительных лент из бархата, используемых обычно для красной дорожки, и продели их под брюхом осла. Таким образом животное все-таки удалось спустить к выходу, а вечер спокойно продолжился.

Ранее стало известно, как прошло прощание в Москве с актрисой Инной Чуриковой.