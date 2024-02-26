«Умный мужчина не предпочтет пустоголовую!»: актриса Дарья Повереннова резко ответила критикам ее возраста

Актриса Дарья Повереннова резко высказалась в адрес тех, кто считает, что молодость всегда выигрывает на фоне зрелости. По признанию 51-летней артистки, она возмущена, что ей противопоставляют молодых девушек. Об этом сообщает Woman.ru.

Недавно знаменитость столкнулась с критикой после того, как поделилась в соцсети новыми провокационными фото в нижнем белье. Однако, по мнению Дарьи Поверенновой, ее критикуют завистники.

«Как же вас бомбануло, дамочки! Значит, куда-то я вам попала в больное!» — обратилась к недоброжелателям актриса.

После этого дискуссия перешла на новый уровень, когда одна из пользовательниц Сети заявила, что молодость всегда выигрывает на фоне зрелости.

«Как бы хорошо женщина ни выглядела в возрасте, подобное может вызывать только жалость. Мужчина все равно предпочтет молодость, даже если она пустоголовая», — написала она.

Артистка призналась, что ее особенно задел этот комментарий, и не согласилась со словами пользовательницы Сети.

«Умный мужчина никогда не предпочтет пустоголовую! Даже если она божественна хороша! А жить-то с дурой как, вы мне скажите?» — заявила Дарья Повереннова.

Подписчики актрисы поддержали ее во мнении.

«Возможно, красота и молодость привлекут внимание мужчины, но полюбит только ту, что будет ему по душе. А по душе только умная может быть», — написали в комментариях.

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