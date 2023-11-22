Наталья Рудова перечислила качества идеального мужчины

Известная актриса Наталья Рудова призналась, что не намерена содержать своего избранника. Об этом пишет Kp.ru.

По словам артистки, ее парень должен быть красивым, харизматичным, талантливым и умным. Она также добавила, что хочет видеть рядом с собой мужчину с хорошим чувством юмора.

В то же время Рудова призналась, что вряд ли обратит внимание на малообеспеченного молодого человека.

«Я не для того столько работаю, чтобы брать кого-то бедного и содержать. Как вы себе представляете вообще такую жизнь?», - сказала актриса.

Звезда подчеркнула, что пара должна состоять из соответствующих друг другу людей. Вдобавок она вспомнила об отношениях с мужчиной, который на момент их знакомства не имел ничего, однако вскоре «сильно вырос».

Ранее пластический хирург Дмитрий Зимин выразил мнение, что Наталья Рудова скрывает пластику груди.