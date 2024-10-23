«Умножайте их на полтора-два»: сколько зарабатывают звезды на новогодних корпоративах

Концертный директор Денис Рольгейзер заявил, что артисты повышают стоимость своих выступлений в новогодние праздники в полтора — два раза. При этом бронировать звезду для своего корпоратива надо еще летом.

«Скажу так: в среднем новогодний ценник выше обычного выступления в 1,5–2 раза. Примерные расценки топовых артистов в обычные дни легко найти в Интернете, просто умножайте их на полтора-два. Но опять же, надо смотреть на обычный прайс. Если он 5–7 миллионов, то заказчик в Новый год может заплатить 10–15», - разоткровенничался продюсер в беседе с mk.ru.

Он также отметил, что в 2024 году свои гонорары значительно повысили Филипп Киркоров, Анна Асти, Юлия Зиверт, Григорий Лепс и Михаил Шуфутинский.

Как выяснило издание, Лолита Милявская споет за 3 миллиона рублей. «Любэ», Жанна Агузарова и Любовь Успенская обойдутся заказчику уже от 3,5 миллиона рублей. Дима Билан, согласно анонсу, выступит за 4 миллиона, Леонид Агутин за 4,5 миллиона, Стаса Михайлова предлагают заказать за 5 миллионов рублей. Стандартный ценник Лепса и группы «Руки вверх!» начинается от 6 миллионов. От 10 миллионов рублей просят рэпер Баста и Филипп Киркоров. Лидером по-прежнему остается группа «Ленинград» - 15 миллионов рублей за корпоратив.

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