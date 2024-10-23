Кристина Орбакайте после провальных гастролей в США спела на улице в Австралии

Певица Кристина Орбакайте после провальных гастролей в США отправилась с мужем в путешествие. Сейчас исполнительница хита «Губки бантиком» находится в Австралии.

Орбакайте заметили на набережной в Сиднее, где она присоединилась к уличному музыканту, игравшему на пианино, и попыталась спеть один из хитов Аллы Пугачевой под названием «Ты на свете есть».

Кадрами прогулки Кристина поделилась в своем блоге. Орбакайте была одета в синие джинсы классического кроя и черную футболку. На бедра она повязала рубашку и прикрыла глаза темными очками.

Рядом с артисткой находился её муж, бизнесмен Михаил Земцов.

Напомним, что Орбакайте с 2022 года не проживает на территории России. Вместе с семьей она обосновалась в США.

Ранее певец Авраам Руссо выступил на корпоративе в Дубае вместе с Филиппом Киркоровым и Кристиной Орбакайте. При этом дочь Аллы Пугачевой тайно приехала и просила ее не снимать.