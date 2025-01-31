«Умирающую» Светлану Дружинину с мужем увидели на «Мосфильме»

89-летняя режиссер Светлана Дружинина удивила появлением на красной дорожке на «Мосфильме». С мужем она приехала на церемонию вручения «Золотого орла» и выглядела бодрой, несмотря на недавние слухи о госпитализации с острым бронхитом на фоне рака.

О появлении Дружининой сообщает mk.ru.

Еще недавно писали, будто режиссер буквально «умирает». Появление Дружининой удивило журналистов: она была в бодром здравии и элегантно одета. Кинодеятеля сопровождал муж – Анатолий Мукасей.

Журналисты поинтересовались, правда ли, что супруг помогает Дружининой с выбором нарядов для дорожки. На это режиссер парировала: «Скорее, я ему».

Мукасей надел наградной знак за фильм «Чучело». Дружинина заявила, что не носит с собой медали, потому что их много.

«Зато вот сумка красивая, красный питон», - поделилась она.

Ранее сообщалось, что актер Михаил Тройник пришел на церемонию без Юлии Пересильд. Возлюбленных заподозрили в расставании.