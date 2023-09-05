«Умираю от смеха»: Немоляева бурно отреагировала на желание Калныньша получать пенсию в России

Народная артистка Светлана Немоляева прокомментировала слова своего коллеги Ивара Калныньша о том, что Россия обязана платить ему пенсию. Латвийский актер считает, что сделал немало для РФ, именно поэтому государство должно ему выплаты. Это высказывание повеселило звезду «Служебного романа». По ее словам, следует не требования выдвигать, а повторять слова благодарности.

Немоляева отметила, что Россия сделала Калныньша популярным. Именно здесь он сделал себе имя и был востребован. В Европе и США ему бы не удалось добиться такого успеха, именно поэтому ему стоит сказать «спасибо» стране, а не поливать ее грязью, чем сейчас он и занимается.

Кроме того, Светлана Владимировна уверена, что ее коллегу никто деньгами никогда не обижал. Бесплатно он в России не снимался и получал, вероятно, немаленькие гонорары.

«Я умираю просто от смеха, от таких слов Калныньша мне очень смешно. Я считаю, что Ивар Калныньш должен, наоборот, не пенсию от нас требовать, а спасибо сказать. <…> Мне кажется, очень неблагодарно со стороны Ивара Калныньша и очень несправедливо», - цитирует слова Немоляевой издание Аргументы и Факты.

Ранее Светлана Немоляева призналась, что получает доплату к пенсии в размере 30-ти тысяч рублей.