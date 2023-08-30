«Хлеба не на что купить»: Немоляева высказалась о своей пенсии

Народная артистка РФ Светлана Немоляева рассказала, из чего складывается ее пенсия. Она призналась, что к основной части получает доплату в размере 30 тысяч рублей. За это она благодарна мэру Москву Сергею Собянину.

По мнению звезды «Служебного романа», раньше актеры после завершения карьеры еле сводили концы с концами. Им платили крайне мало, из-за чего на закате лет они становились буквально нищими. Теперь же такого нет, ведь всем представителям отечественной киноиндустрии, которые немало сделали для страны, выплачивают дополнительные деньги. Их, как считает Немоляева, вполне хватает, если учитывать еще и основную часть пенсии.

«Вы представляете, что это такое - вчера у тебя были заработки, слава, а сегодня хлеба не на что купить... Думаю, Собянину доложили об этой ситуации. 30 тысяч - это ощутимая доплата», - цитирует слова Светланы Немоляевой издание Аргументы и Факты.

Ранее размер своей пенсии рассекретила актриса Марина Яковлева. Звезда фильма «Цыганское счастье» призналась, что получает от государства около 50-ти тысяч рублей в месяц.