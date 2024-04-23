«Умирал без жалоб, без претензий, без капризов»: Васильева рассказала о последних днях жизни Ширвиндта

Актриса Татьяна Васильева заявила, что ее коллега Федор Добронравов лежал в одной больнице с Александром Ширвиндтом, когда тот умирал. Звезда «Сватов» регулярно навещал товарища и разговаривал с ним.

Отметим, что Добронравов обратился за помощью медиков в конце февраля текущего года из-за проблем со спиной. В то же время у врачей наблюдался Ширвиндт. По словам Васильевой. Он лежал на тот момент в реанимации.

«Федор заходил к нему поболтать. Потом уходил, снова возвращался, а он все здесь. И Шура говорит: «Опять ты? Сколько ты еще будешь сюда приходить? Уйди уже отсюда!», - рассказала Татьяна Григорьевна в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия».

Актриса отметила, что Ширвиндт до последнего оставался на позитиве, шутил. Но из больницы он так и не смог выписаться.

«Шура умирал без жалоб, без претензий, без капризов», - раскрыла Васильева.

Отметим, что Федор Добронравов присутствовал на прощании с Александром Ширвиндтом, а вот Татьяна Васильева панихиду пропустила. Она призналась, что не выносит подобных мероприятий, так как не может видеть друзей мертвыми.

Ранее худрук Театра сатиры Сергей Газаров сделал заявление на похоронах Александра Ширвиндта.