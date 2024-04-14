«Семья должна знать»: худрук Театра сатиры Сергей Газаров сделал заявление на похоронах Александра Ширвиндта

Художественный руководитель Театра сатиры, актер и режиссер Сергей Газаров сделал заявление на похоронах народного артиста России Александра Ширвиндта, которые состоялись 14 апреля. Актер заявил, что театр, в котором долгие годы служил ушедший из жизни артист, сделает все для его семьи. Об этом сообщает NEWS.ru.

Сергей Газаров, который в настоящее время является худруком Театра сатиры, выступил с речью во время похорон артиста на Новодевичьем кладбище в Москве. Актер пообещал, что дело Александра Ширвиндта будет продолжено, а семья президента Театра сатиры может всегда рассчитывать на поддержку.

«Мы не сможем его заменить, но сможем продолжить дело, которому он отдал всю свою жизнь. Театр будет всегда с Александром Анатольевичем, а Александр Анатольевич будет всегда с нами. Театр сделает все для семьи Александра Анатольевича, и семья должна знать, что Театр сатиры — это их дом и не существует вопросов, которые театр не решит. Мы будем работать, чтобы увековечить память мастера», — заявил Сергей Газаров.

Напомним, 14 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве состоялись похороны Александра Ширвиндта. Церемония прошла в узком кругу коллег и родных. Среди присутствующих были замечены экс-министр культуры Михаил Швыдкой, режиссер Сергей Газаров, актеры Геннадий Хазанов, Ирина Купченко, Федор Добронравов, Алена Яковлева, Александра Захарова, Максим Аверин и другие артисты.

Место упокоения Александра Ширвиндта было выбрано рядом с могилами Василия Ланового и Галины Волчек.

Напомним, народный артист России Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта в возрасте 89 лет. Сообщалось, что причиной смерти актера стали проблемы с сердцем. С 2000 по 2021 год артист был художественным руководителем, а в 2021 году стал президентом Московского академического театра сатиры.

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