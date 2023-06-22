Умирает, как и хозяин: мистический дом Александра Пороховщикова рассыпается на глазах

Дом в Староконюшенном переулке Москвы, который Юрий Лужков передал актеру Александру Пороховщикову, постепенно приходит в негодный вид. Уже началось обрушение отреставрированного декора, оконные рамы рассохлись, стекла покрылись пылью, треснули каменные ступени. Об этом сообщается на сайте dni.ru.

Отмечается, что этот особняк был построен в 1871 году прадедом и тезкой актера – архитектором, меценатом, владельцем ресторана «Славянский базар» Александром Пороховщиковым. Дом сдавался внаем, например в начале XX века тут жил философ Сергей Трубецкой.

В 2012 году Пороховщиков попал в больницу с инсультом. Врачи поставили актеру множество диагнозов. Еще спустя время у знаменитости развилась гангрена на фоне многолетнего сахарного диабета и ему ампутировали ступню.

Жена актера Ирина решила, что ее мужа не спасти, и добровольно ушла из жизни. Актеру о трагедии не сообщили, он умер спустя месяц.

Согласно завещанию имущество должно было перейти жене, но так как ее не стало, все получил родной брат актера Шалва Барабадзе, живший в Грузии. По данным источника, он с ним никогда не виделся в жизни.

Так как актер арендовал особняк у города, то унаследовать его было нельзя. Сейчас он уже 12-й год без хозяина и продолжает разрушаться.

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