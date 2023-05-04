Подробности завещания: особняк Вячеслава Зайцева в Щелково перейдет чужим людям

63-летний сын звездного модельера дизайнер Егор Зайцев и его жена не получат особняк в Щелкове. Об этом стало известно после оглашения завещания Вячеслава Зайцева.

Полное антикварных ценностей роскошное здание, напоминающее дворец, согласно последней воле кутюрье, отойдет подмосковным властям.

Как сейчас выясняется, за несколько лет до смерти Вячеслав Зайцев задумал создать в особняке свой собственный частный музей.

Собирал там всевозможные коллекции одежды, выкройки, газетные публикации, награды и дорогие подарки от именитых клиентов.

Что касается сына, с которым у Зайцева-старшего были прохладные отношения, то он, скорее всего, сможет претендовать на парижскую квартиру модельера и на Дом моды на проспекте Мира.

«7Дней.ru», ссылаясь на высказывания близких друзей покойного, высказывает предположение, что подчеркнуто скромные похороны короля моды на подмосковном кладбище вблизи деревни Каблуково стали реакцией обиженного сына на предсмертную волю отца.