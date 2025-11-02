«Уместны ли подобные пляски на костях?»: Вика Цыганова отреагировала на «полуголую вечеринку» на «Ленфильме»

Вика Цыганова отреагировала на скандал с «полуголой вечеринкой» в бывшем здании «Ленфильма» в Санкт-Петербурге. В своем Telegram-канале певица заявила, что организаторы мероприятия нарушили «нормы морали», устроив «пляски на костях» в трудное для страны время.

Комментируя событие, Вика Цыганова возмутилась, что, устроив рейв-вечеринку с полуголыми молодыми людьми, киностудия «Ленфильм» нарушила моральные нормы и традиционные ценности. Артистка посчитала недопустимым проводить подобные мероприятия в непростое для России время.

«Когда-то блокадный город-герой Санкт-Петербург продолжает рушить нормы морали и выходить за все рамки приличия. <…> Якобы организаторы захотели удивить гостей, поэтому модный показ плавно перешел в этот шабаш с мелькающими сзади надписями на кресте. Вот вам и традиционные ценности в главном здании киностудии „Ленфильм“, которое символизирует целую веху истории города и прославленную киноиндустрию СССР. <…> Уместны ли сегодня подобные пляски на костях?» — высказалась Вика Цыганова.

Певица напомнила, что в клуб Kontrkult, в честь дня рождения которого проводилась вечеринка, регулярно обыскивают гостей на наличие запрещенных веществ, но «прикрыть эти мероприятия навсегда пока не удалось».

Напомним, в ночь с 11 на 12 октября в бывшем здании «Ленфильма» состоялась вечеринка в честь дня рождения андеграундного клуба Konrkult, на которой «полуголые молодые люди в масках отплясывали и целовались на сцене». Кадры с мероприятия появились в свободном доступе в Сети.

«В тот же вечер здание „Леннаучфильма“ превратилось в пристанище „мракобесия“ и непристойного поведения», — говорилось в публикации.

После разгоревшегося скандала в пресс-службе «Ленфильма» рассказали, что киностудия предоставила павильон в аренду для проведения мероприятия организаторам проекта Kontrkult. Утверждается, что на входе проводилась проверка по документам, а охрана не допускала лиц в состоянии опьянения и посетителей в неподобающем виде. Также отмечалось, что вечеринка прошла без существенных инцидентов и нарушений.

